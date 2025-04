Treni alta velocità, sospesa la linea Milano-Parigi per neve

Il maltempo che sta colpendo il nord Italia si fa sentire anche sulla circolazione ferroviaria. Un convoglio Alt Velocità, il Frecciarossa 9292, è infatti rimasto bloccato nella zona di Bardonecchia per un'ora e mezza circa a causa di un problema meteo sul versante francese della tratta, alla stazione di Modane, invasa da mezzo metro di neve, con condizioni meteo definite critiche. Il treno è ripartito da poco, ma in direzione contraria. Tornerà infatti a Torino e la soluzione allo studio per permettere ai viaggiatori di proseguire potrebbero essere dei bus sostitutivi, anche se li maltempo nella zona del Frejus potrebbe creare difficoltà anche in questo caso. Al momento la stima è di riaprire la tratta Milano-Parigi per le ore 14.