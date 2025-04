Trenitalia, il Frecciarossa torna a collegare Milano e Parigi

Ad Trenitalia: Frecciarossa "conferma il suo servizio di qualità"

Una gran folla ha atteso l’arrivo del treno alla stazione Centrale, al punto da lasciare stupiti i passeggeri in arrivo. I lavori per ripristinare le strutture ferroviarie nella valle della Maurienne hanno richiesto più di un anno e mezzo. Per questo la ripresa dei collegamenti è stato un evento al quale ha preso parte anche l'ad e direttore generale di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio: “Noi nel primo anno e mezzo di operatività in Francia abbiamo avuto 1.800 passeggeri al giorno - ha detto - Frecciarossa si conferma un brand di successo, abbiamo target importanti e questi risultati confermano che la concorrenza fa bene al mercato". Frecciarossa, ha aggiunto Strisciuglio, "conferma il suo servizio di qualità. Andiamo avanti nella crescita internazionale con grande interesse per la rete dell'Alta Velocità in Europa. Il gruppo Ferrovie ha nel suo piano industriale un posto importante per lo sviluppo internazionale, anche nel trasporto passeggeri. Il successo del Frecciarossa nel mercato nazionale e anche in quello internazionale sul quale ci siamo affacciati è ovviamente soltanto un punto di partenza".