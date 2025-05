Canna da pesca tocca tralicci, 74enne muore folgorato davanti a moglie

La vittima si chiamava Rossano Bondioli e viveva a Malalbergo, in provincia di Bologna. La tragedia è avvenuta in un canale a Volano, nel Ferrarese. Inutili i soccorsi, sul fatale incidente indagano i carabinieri

Un pescatore di 74 anni, Rossano Bondioli, è morto fulminato questa mattina mentre si trovava nel Delta del Po. Si trovava sull'argine del canale di Volano, uno dei rami deltizi in provincia di Ferrara, quando la sua canna ha toccato i fili dei tralicci dell'alta tensione. Sul posto c'era la moglie che ha assistito impotente alla scena e ha chiamato i soccorsi. La vittima viveva a Malalbergo, in provincia di Bologna.

Inutili i soccorsi: aperta un'indagine

Secondo quanto ricostruito, quando la canna da pesca ha toccato il cavo elettrico di un traliccio per l'uomo non c'è stato scampo: l'impulso elettrico lo ha folgorato all'istante. Il personale del 118 che ha provato a salvarlo non ha potuto far nulla. In ausilio sono intervenuti i carabinieri di Codigoro per le indagini. L'autorità giudiziaria è stata informata ma la salma dell'uomo è stata affidata ai familiari.