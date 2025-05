Venezia, era al primo giorno di lavoro la ragazza morta sul catamarano

La vittima si chiamava Anna Chiti e aveva 17 anni, è morta ieri pomeriggio dopo essere caduta dall'imbarcazione già ormeggiata, rimanendo agganciata con una cima all'elica. La ragazza, originaria di Treviso, studiava al liceo nautico di Venezia. Quando è avvenuto l'incidente, a bordo del catamarano era in corso una festa in costume

Inutili i tentativi di rianimarla

Quando è avvenuto l'incidente, a bordo del catamarano era in corso una festa in costume, organizzata da una comitiva di ragazzi africani. Il primo ad accorgersi che era finita in acqua è stato il comandante della barca, che si è tuffato per aiutarla ad emergere, ma non è riuscito a liberarla dalla corda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Venezia, con i sommozzatori e anche con l'elicottero Drago 160 decollato da Tessera. I soccorritori sono riusciti a farla uscire dall'acqua e l'hanno affidata al Suem 118 che a lungo ha tentato di rianimarla sul posto, ma purtroppo senza esito: la ragazza presentava una profonda ferita alla testa causata dall'urto contro l'elica e e il trauma cranico è stato fatale.