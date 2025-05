Venezia, cade da catamarano e viene presa dall'elica: morta donna

La ragazza faceva parte dell'equipaggio di un catamarano ormeggiato a Sant'Elena. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. La donna potrebbe era rimasta agganciata, per una disattenzione, ad una cima e poi, forse per uno scossone causato da un'onda, avrebbe perso l'equilibrio, finendo in acqua. E qui avrebbe urtato l'elica del motore

Una giovane donna è morta a Venezia, dopo essere caduta da un catamarano, rimanendo impigliata sott'acqua con una cima nell'elica. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, davanti all'isola di Sant'Elena in pochi minuti, con due autopompe lagunari e l'elicottero, con i sommozzatori. Uno di loro si è immediatamente immerso in acqua, riuscendo a liberare la giovane in meno di un minuto, tagliando la cima. Il personale del Suem ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo la donna è deceduta.

La ricostruzione

La ragazza faceva parte dell'equipaggio di un catamarano ormeggiato a Sant'Elena. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. La donna potrebbe era rimasta agganciata, per una disattenzione, ad una cima e poi, forse per uno scossone causato da un'onda, avrebbe perso l'equilibrio, finendo in acqua. E qui avrebbe urtato l'elica del motore, rimanendo bloccata. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi che la giovane era in difficoltà in acqua, chiamando subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di Porto.