È morto Nichi Grauso, pioniere dell'editoria sarda

Lutto nel mondo dell'editoria. È morto a 76 anni, nella sua casa di Cagliari dopo una lunga malattia, Nichi Grauso, ex proprietario de 'L’Unione Sarda' fino al 1999, considerato un pioniere dell'informazione moderna. A darne notizia è proprio il quotidiano sardo.

Nel 1975 aveva fondato Radiolina Fm 98 Mhz, la prima radio privata in Sardegna e tra le prime in tutta Italia. Poi, dopo pochi mesi, era sbarcato anche nel mondo televisivo con Videolina, la prima televisione via etere della Sardegna. Nel 1985, inizio l’esperienza della carta stampa a 'L’Unione Sarda', di cui nel 1994 fondò il sito internet, facendolo diventare il primo giornale web in Europa e secondo nel mondo dopo il Washington Post.

A febbraio del 2024 aveva ricevuto una diagnosi di tumore grave. Di cui aveva parlato anche pubblicamente: carcinoma a piccole cellule, inoperabile. "Uno dei tumori più aggressivi, se gli lasci un attimo riprende vigore", raccontava nell’ultima intervista a L’Unione Sarda