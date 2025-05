Treni, sciopero del personale del gruppo Fs il 23 maggio

Lo sciopero è stato proclamato da Usb e Sgb per tutta la giornata nel comparto delle ferrovie e riguarderà anche il trasporto pubblico locale. L' assemblea nazionale Pdm/Pdb Gruppo Fsi si asterrà invece dalle 9 alle 17 per il solo gruppo Ferrovie dello Stato

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di venerdì 23 maggio.

Gli orari

Lo sciopero è stato proclamato da Usb e Sgb per tutta la giornata nel comparto delle ferrovie e riguarderà anche il trasporto pubblico locale. L' assemblea nazionale Pdm/Pdb Gruppo Fsi si asterrà invece dalle 9 alle 17 per il solo gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta delle stesse sigle che, accogliendo la sollecitazione del garante dello Sciopero, avevano sospeso la protesta in programma i giorni scorsi a ridosso dell'insediamento di Papa Leone XIV.