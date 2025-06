Sicurezza sul lavoro, in arrivo nuove norme entro luglio

Al ministero del Lavoro hanno preso il via, quindi, gli incontri tecnici sulla sicurezza sul lavoro. Dopo il primo con i rappresentanti dei sindacati e delle imprese per la definizione di nuove misure entro la fine di luglio, se ne prevedono altri "ravvicinati nel tempo e suddivisi in tavoli tematici paralleli". Si va, ha spiegato il ministero, dalla stabilizzazione dell'estensione dell'assicurazione Inail nelle scuole di ogni ordine e grado per personale docente e non docente e per gli studenti alla promozione di una formazione efficace in materia che aumenti la capacità di prevenire gli infortuni; dalla previsione di meccanismi di premialità per chi investe in sicurezza al potenziamento del ruolo della bilateralità e alle modalità con cui migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro in caso di appalti e subappalti