Fondi per la sicurezza sul lavoro, quanti soldi ha l'Inail? I DATI

Il governo ha annunciato di aver reperito altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove "misure concrete” per migliorare la sicurezza nei posti di lavoro, insieme all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Guardando ai dati degli ultimi anni, però, emerge un paradosso: l'Inail ha soldi a disposizione, ma ne spende meno di quanti ne incassa. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 30 aprile

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che il governo, insieme all'Inail, ha reperito altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove "misure concrete” per migliorare la sicurezza nei posti di lavoro. Guardando ai dati degli ultimi anni, però, emerge un paradosso: l'Inail ha soldi a disposizione ma ne spende meno di quanti ne incassa. Nel 2024 sono stati spesi 1,55 miliardi per la sicurezza sul lavoro. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri di Sky TG24 andata in onda mercoledì 30 aprile.

I fondi per la sicurezza spesi dall'Inail nel 2024

Nel 2024 sono stati spesi 800 milioni come bonus per le aziende che avevano avuto un calo degli infortuni, 500 milioni per i bandi su progetti per aumentare la sicurezza, 200 milioni per sconti alle imprese che migliorano la prevenzione e 50 milioni per la formazione dei lavoratori. Questa cifra sta aumentando: con l'annuncio di Giorgia Meloni bisogna vedere dove si fermerà l'asticella di soldi spesi in prevenzione.