Lavoro, da turismo a logistica: in agenzie 50mila offerte per l’estate

Introduzione

L’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (Assolavoro Datalab) stima oltre 50mila opportunità tramite agenzia in arrivo con la stagione stiva. Le richieste di assunzioni in somministrazione riguarderanno soprattutto i servizi di accoglienza turistica, dagli hotel ai villaggi, alle attività balneari. Le agenzie sono alla ricerca per le aziende clienti di animatori per spiagge, baby club e crociere, bagnini e beach manager. In aumento anche la domanda nel settore dell'industria alberghiera con una forte richiesta di chef de rang e commis di cucina, oltre a camerieri, bartender e barback