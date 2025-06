Femminicidio a Tolentino, donna uccisa in strada: è stato l'ex marito

Una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino, provincia di Macerata, intorno alle 20 di oggi, 14 giugno. La vittima, di origine albanese, era madre di due figlie. Tutto è avvenuto poco dopo le 20 in viale Benadduci, nel centro della cittadina, davanti alle decine di persone che affollavano la via. A uccidere la donna è stato l'ex coniuge 55enne, anche lui di origine albanese, da cui la donna era separata da tre anni. L'ex coppia ha due figli di 21 e 23 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, l'uomo era sul posto seduto su una panchina e non ha opposto resistenza. In questo momento non è stato ancora formalizzato alcun provvedimento cautelare, ma l'uomo, che secondo le prime informazioni soffrirebbe di problemi di tipo psichiatrico, è trattenuto in attesa dell'arrivo sul posto del pubblico ministero.