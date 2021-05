Dal Cermis alla funivia Stresa-Mottarone: gli incidenti più gravi

Negli ultimi anni sono diversi gli episodi in tutto il mondo, a partire dai due in Trentino del 1976 e del 1988: in quest’ultimo fu un aereo dei marines Usa di Aviano a tranciare un cavo della funivia. Nel 2000 il più grave incidente degli ultimi 40 anni, con 155 vittime in un incendio divampato su un trenino funicolare in Austria