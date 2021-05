L’incidente si è verificato in tarda mattinata. Una cabina, nel tratto finale dell'impianto, è caduta in un'area boschiva. A bordo c'erano 11 persone, feriti anche due bimbi, ricoverati in codice rosso. Vigili fuoco e soccorso alpino sono sul posto

La dinamica

L’incidente, dalle prime informazioni, è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezzo. Da quanto si apprende, la fune dell’impianto ha ceduto a 100 metri dall'ultimo pilone prima della stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili, in uno dei punti più alti dell'impianto che partendo dal lago Maggiore arriva in 20 minuti a quota 1.491 metri. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118. Un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul posto si è ribaltato, ma non ci sono feriti. Al momento tutte le vie per raggiungere il punto dove è avvenuto l'incidente sono chiuse per consentire il lavoro dei soccorritori.

Soccorso alpino: cabina funivia accartocciata a terra

"La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra - la cabina è di colore bianco e rosso - quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa”, ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino.