Visibilia, revisori bocciano i conti del 2024

I revisori dei conti hanno espresso un giudizio fortemente negativo sul bilancio 2024 di Visibilia Editore, società fondata da Daniela Santanchè. Secondo la società di revisione RSM, il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda. In risposta, Visibilia ha dichiarato che le critiche dei revisori non sono accoglibili, sostenendo la correttezza dei dati presentati. Questa bocciatura si inserisce in un contesto già complesso per Visibilia, che nel 2024 è stata posta in amministrazione giudiziaria dal Tribunale civile di Milano a causa di gravi criticità nei conti e nella gestione dell'azienda. La ministra Santanchè, che ha ceduto il controllo della società nel dicembre 2024, è attualmente rinviata a giudizio per falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dell'INPS, in relazione a presunte irregolarità nella gestione delle sue società.