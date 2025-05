Santanchè, caso Visibilia: oggi nuova udienza del processo a Milano

Il 15 aprile il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta alla ministra e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali e alla società le carenze nel modello organizzativo, venissero riscritti. Oggi i pm depositano quindi le imputazioni riformulate. Possibile richiesta di rinvio da difese ascolta articolo

Riprende oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti. In base alla nuova giurisprudenza il Tribunale di Milano, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, aveva chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. Inoltre il Tribunale aveva anche chiesto ai pm di "produrre", ossia inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società.

Pm depositano le imputazioni riscritte I pm di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi depositano oggi in aula ai giudici i capi di imputazione, con le precisazioni formulate in queste settimane e richieste nella scorsa udienza dal Tribunale. In più, i giudici avevano ordinato alla Procura di indicare quale sia precisamente la colpa di organizzazione, ovvero quali siano le carenze contestate in merito all'adozione dei modelli organizzativi da parte di Visibila in liquidazione. Possibile richiesta di rinvio da difese A questo punto, nell'udienza di oggi, da quanto si è saputo, potrebbe porsi il tema della modifica, da valutare se solo formale o anche sostanziale, dei capi di imputazione. Una questione che potrebbe essere sollevata dalle difese, che potrebbero chiedere un termine, e dunque un rinvio dell'udienza, per analizzare le contestazioni riscritte. Con la modifica del capo di imputazione, infatti, un imputato già a processo ordinario, per legge può valutare e richiedere, se vuole, di accedere ai riti alternativi, come l'abbreviato o il patteggiamento. Se il processo, invece, proseguirà, oggi si dovrebbero trattare le costituzioni delle parti civili e le questioni preliminari ed eccezioni, come quella già posta dagli avvocati Antonella Augimeri e Paolo Simonetti, per i quali va annullato il decreto che ha disposto il giudizio.