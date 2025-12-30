Nessuna conseguenza, per fortuna, legata alla valanga che si è registrata nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, coloro che sono stati travolti sono riusciti a uscire dal manto nevoso in completa autonomia

Una valanga si è staccata oggi nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola, travolgendo alcune persone presenti nella zona. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, coloro che sono stati travolti sono riusciti a uscire dal manto nevoso in completa autonomia. Sul posto si è recata anche un'eliambulanza per verificare la situazione e per procedere con la bonifica della valanga. Sempre nella stessa area, ma nei pressi di Macugnaga, questa mattina si è verificato un altro incidente ad alta quota: ed essere coinvolta una funivia sul Passo Moro. Ci sono stati feriti ma non gravi.