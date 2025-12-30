Nessuna conseguenza, per fortuna, legata alla valanga che si è registrata nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, coloro che sono stati travolti sono riusciti a uscire dal manto nevoso in completa autonomia
Una valanga si è staccata oggi nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola, travolgendo alcune persone presenti nella zona. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, coloro che sono stati travolti sono riusciti a uscire dal manto nevoso in completa autonomia. Sul posto si è recata anche un'eliambulanza per verificare la situazione e per procedere con la bonifica della valanga. Sempre nella stessa area, ma nei pressi di Macugnaga, questa mattina si è verificato un altro incidente ad alta quota: ed essere coinvolta una funivia sul Passo Moro. Ci sono stati feriti ma non gravi.
Montagna e sci, ecco le 12 regole di condotta da seguire sulla neve
L’Amsi, Associazione maestri sci italiani, anche quest’anno prosegue con l’intento di diffondere il divertimento responsabile sulla neve, con il supporto dei suoi 12.000 professionisti della neve associati, le 400 scuole italiane sci e attraverso i suoi canali di comunicazione. Sicurezza è la parola chiave delle 12 regole di condotta, che puntano a educare tutti a osservare un comportamento prudente e riguardoso sulle piste da sci