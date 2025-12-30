Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Valanga in Piemonte, persone travolte riescono ad uscire da sole dalla neve

Cronaca
©Ansa

Nessuna conseguenza, per fortuna, legata alla valanga che si è registrata nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, coloro che sono stati travolti sono riusciti a uscire dal manto nevoso in completa autonomia

ascolta articolo

Una valanga si è staccata oggi nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola, travolgendo alcune persone presenti nella zona. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, coloro che sono stati travolti sono riusciti a uscire dal manto nevoso in completa autonomia. Sul posto si è recata anche un'eliambulanza per verificare la situazione e per procedere con la bonifica della valanga. Sempre nella stessa area, ma nei pressi di Macugnaga, questa mattina si è verificato un altro incidente ad alta quota: ed essere coinvolta una funivia sul Passo Moro. Ci sono stati feriti ma non gravi.

FOTOGALLERY

1/13
Cronaca

Montagna e sci, ecco le 12 regole di condotta da seguire sulla neve

L’Amsi, Associazione maestri sci italiani, anche quest’anno prosegue con l’intento di diffondere il divertimento responsabile sulla neve, con il supporto dei suoi 12.000 professionisti della neve associati, le 400 scuole italiane sci e attraverso i suoi canali di comunicazione. Sicurezza è la parola chiave delle 12 regole di condotta, che puntano a educare tutti a osservare un comportamento prudente e riguardoso sulle piste da sci

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Macugnaga, incidente sulla funivia: due feriti e 100 persone bloccate

Cronaca

L'incidente è stato registrato presso la stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di...

Botti illegali Capodanno, da Osama alla bomba Sinner: i più pericolosi

Cronaca

Dalla “bomba Maradona” alla “bomba scudetto”, dalla “Kvara” e quelle dedicate a Osama bin Laden e...

Botti e petardi a Capodanno, il decalogo per proteggere gli animali

Cronaca

L'Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha diffuso una serie di indicazioni su...

14 foto

Fondi ad Hamas, Hannoun si avvale di facoltà di non rispondere

Cronaca

L'interrogatorio di garanzia dell'architetto palestinese, arrestato sabato perché accusato di...

Meteo Capodanno 2026, freddo artico e neve. Ecco dove colpirà

Cronaca

Fine anno al gelo sull'Italia. A confermarlo è l'esperto Lorenzo Tedici secondo cui, nelle...

Cronaca: i più letti