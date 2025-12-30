L'incidente è stato registrato presso la stazione di monte del Passo Moro, in Piemonte, a circa 2.800 metri di altitudine, probabilmente perché la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione d'arrivo. I feriti, che sono stati subito soccorsi, non sarebbero in pericolo di vita

Terrore ad alta quota questa mattina quando un incidente si è verificato presso l'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Alcune persone sono rimaste ferite e circa un centinaio sono rimaste bloccate, per poi essere evacuate.

L'incidente a 2.800 metri di altitudine

L'incidente, stando alle prime informazioni emerse, è avvenuto presso la stazione di monte del Passo Moro, a circa 2.800 metri di altitudine, probabilmente perché la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione d'arrivo. I feriti, che sono stati subito soccorsi da un medico e da un infermiere che casualmente si trovavano sul posto, sono stati evacuati con l'elicottero sanitario. Secondo quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita. L'impianto funiviario è stato fermo per consentire a circa un centinaio di persone, tra cui bambini, che già si trovavano nell'area e che sono illese, di utilizzare gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Valutazioni in corso

"Abbiamo avuto un inconveniente tecnico. Stiamo facendo valutazioni, dalle prime informazioni l'impianto non ha correttamente decelerato entrando in stazione ha urtato la barriera di stazione". E' quanto riferito, all'agenzia Ansa, da Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, la società che si occupa della gestione dell'impianto di risalita che porta al Monte Moro. "Per fortuna non c'è nessun ferito grave, nessuno è in pericolo di vita. Avevamo alcune persone in cabina, in questo momento non so dire esattamente quante, e quella che ha riportato le ferite più serie è un 59enne che ha una ferita al braccio. Altre hanno avuto piccole escoriazioni". Circa le cause dell'incidente, Besozzi ha riferito che l'impianto "ha frenato non correttamente e sono entrati in funzione i sistemi di emergenza. L'impianto non ha riscontrato grossi danni ma dovremo fare le opportune verifiche".

Due cabine coinvolte

Con il passare del tempo è emerso come siano due le cabine coinvolte nell'incidente della funivia del Passo Moro. Lo riferiscono i vigili del fuoco, spiegando che una ha impattato contro la struttura della stazione di monte e una contro quella di valle. Nella cabina a monte sono rimasti feriti tre dei quindici passeggeri contusi, mentre a valle è rimasto ferito il manovratore.