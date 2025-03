Santanchè e Visibilia, udienza su truffa Inps: ipotesi rinvio

Dopo che la Cassazione ha rigettato la questione della competenza territoriale in favore di Roma, mantenendo il procedimento a Milano, si riparte con la discussione della Procura che probabilmente ribadirà la richiesta di rinvio a giudizio per la ministra del Turismo. Secondo l’accusa la senatrice, il suo compagno Dimitri Kunz e una terza persona avrebbero ottenuto "indebitamente" la cassa integrazione in deroga nel periodo del Covid per 13 dipendenti per un valore di oltre 126mila euro ascolta articolo

Dopo la decisione della Cassazione di dichiarare la competenza della magistratura di Milano a giudicare Daniela Santanchè per il filone sulla truffa aggravata all’Inps nel quadro del caso Visibilia, oggi 26 marzo è il giorno dell’udienza preliminare. Si ricomincia con la discussione della Procura che probabilmente ribadirà la richiesta di rinvio a giudizio per la ministra del Turismo, poi toccherà alla parte civile Inps e infine alle difese: la previsione è che il procedimento si possa risolvere nel corso di due o tre udienze, forse entro maggio. Nel collegio difensivo della senatrice di FdI - accanto a Nicolò Pelanda - intanto ieri è entrato l'avvocato Salvatore Pino, che sostituisce il legale Salvatore Sanzo. "Sono stata molto chiara, ho assoluta fiducia nella magistratura, vediamo cosa succede. Credo che nulla interverrà nella prima udienza, sono assolutamente tranquilla. Se volete saperlo, non vado a casa il 26 marzo", ha detto Santanchè due giorni fa durante una conferenza stampa sul turismo nella sede di Fratelli d’Italia a Milano.

La decisione della Cassazione La scelta della Suprema Corte di rigettare la questione della competenza territoriale in favore di Roma è arrivata a fine gennaio: con una decisione opposta il procedimento avrebbe dovuto fare un passo indietro e tornare alla fase della chiusura indagini. Gli ermellini con la loro pronuncia in favore di Milano hanno in sostanza ridato abbrivio al procedimento in cui la senatrice di FdI, il suo compagno Dimitri Kunz e una terza persona rispondono di truffa aggravata in uno dei filoni dell'indagine su Visibilia per presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante il Covid con ingenti danni per l'Inps. "Si ritiene venga accordata prevalenza alla tesi dell'Inps, - aveva detto in udienza la sostituta pg Simonetta Ciccarelli - che fa osservare come la dichiarazione" della società del 31 maggio 2020 per ottenere la Cassa Integrazione per i dipendenti "è stata presentata" nella sede del capoluogo lombardo. Leggi anche Mozione sfiducia Santanchè, Camera vota no. Schlein e Conte attaccano