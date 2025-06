Scuola, circolare Valditara: "Stop ai cellulari anche alle superiori"

Il ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare che dispone anche per gli studenti delle superiori dal prossimo anno scolastico il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. "Questo intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamenti dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche", fa notare il ministro dell'Istruzione Valditara. Il ministro ricorda che "sono sempre più numerosi gli studi, così come risulta una sempre maggiore attenzione da parte degli organismi internazionali e delle istituzioni sanitarie sulla necessità di adottare politiche in grado di contrastare i preoccupanti fenomeni che tali ricerche mettono in luce".