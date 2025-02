Sondaggio, per il 71% degli italiani Santanchè si dovrebbe dimettere

Secondo l'ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24, anche il 60% degli elettori di centrodestra è favorevole a un passo indietro della ministra del Turismo. Sul caso Almasri la maggior parte degli italiani giudica negativamente l'operato dell'esecutivo. Basso l'appoggio degli elettori ai centri migranti in Albania (per il 52% sono uno spreco di soldi). FdI resta però il primo partito in Italia (37%) e Meloni la leader più apprezzata