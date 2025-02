Caso Almasri, Schlein e Conte attaccano Meloni: "Venga in Parlamento"

Non si placa lo scontro politico intorno al caso Almasri ( CHE COSA È SUCCESSO ). Il giorno dopo la mancata firma dell’Italia alla dichiarazione di 79 Paesi membri della Corte penale internazionale contro le sanzioni decise dal presidente degli Stati Uniti Trump nei confronti della Corte dell'Aja, i leader dei principali partiti d’opposizione sono tornati ad attaccare la premier Giorgia Meloni . Giuseppe Conte ha chiesto alla presidente del Consiglio "dov'è il tuo onore?", accusandola di non essersi "presentata nemmeno in Parlamento alla richiesta di informativa a spiegare a noi parlamentari e al Paese come e perché esponi il paese a questa vergogna". Per Elly Schlein invece è una "vergogna che l'Italia abbia deciso di non firmare la difesa della Corte penale internazionale". Mentre il presidente del gruppo dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha detto che "la Corte internazionale fa ridere i polli".

Conte a Meloni: "Non vieni in Parlamento, dov'è il tuo onore?"

"Oggi l'Italia si ritrova con grande disonore a calpestare la giustizia internazionale", ha attaccato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. "Io dico Meloni, presidente del Consiglio, leader di Fratelli d'Italia che per tradizione si richiama ai valori dell'onore, dov'è il tuo onore? Parlate sempre di onore, dov'è l'onore che non ti sei presentata nemmeno in Parlamento alla richiesta di informativa a spiegare a noi parlamentari e al Paese come e perché esponi il Paese a questa vergogna". Parlando del caso Almasri, Conte ha detto che "pratiche di questo tipo è impossibile che non siano passate per la decisione della premier anche perché lo ha detto anche implicitamente Nordio nel suo intervento quando ha detto 'la decisione non l'ho presa da solo, ci siamo consultati'. Quindi evidentemente ha coinvolto Meloni e d'altra parte è una questione di tale gravità il fatto di disattendere un mandato di arresto della Corte penale internazionale", ha aggiunto, ricordando come "l'Italia abbia sottoscritto tra i primi Paesi a Roma il trattato che ha dato vita alla Corte. Quindi il nostro Paese non solo sottoscrive quei principi e quell'ordinamento ma ne è stato promotore".

Schlein: "Meloni smetta di scappare"

La segretaria del PD Elly Schlein, parlando durante il congresso di Più Europa, ha sostenuto come sia una "vergogna che l'Italia abbia deciso di non firmare la difesa della Corte penale internazionale. Abbiamo fatto bene a fare una conferenza insieme per chiedere chiarezza sul torturatore libico riaccompagnato a casa con un volo di Stato. Meloni non può continuare a scappare, deve venire in Parlamento a chiarire. I due ministri non hanno dato risposte" e hanno "continuato a contraddirsi tra loro".

Bonelli: "Su Almasri perché Meloni non chiarisce cosa accade?"

"È gravissimo che l'Italia non abbia sottoscritto la lettera di difesa della Corte Penale Internazionale, una scelta compiuta nel silenzio più totale, senza coinvolgere il Parlamento né l'opinione pubblica”, ha detto il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. "Ma la minaccia non arriva solo dall'esterno: il nostro Paese è guidato da un governo che sta alimentando una crisi economica e sociale con la povertà che aumenta, che ignora la crisi climatica e ora vuole smantellare lo Stato alimentando un pericoloso scontro tra apparati. Perché Meloni non ha detto una parola sul caso della scarcerazione di un torturatore e stupratore come Almasri? Perché non si assume la responsabilità di chiarire agli italiani cosa sta accadendo? Perché nel nostro Paese l'informazione è sempre più monopolizzata da una narrazione propagandistica che ha trasformato il servizio pubblico e gran parte dei media in strumenti di potere del governo? Di fronte a tutto questo, la premier tace, si sottrae al confronto, scappa dalle proprie responsabilità".