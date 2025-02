Scontro governo-toghe, il nuovo presidente Parodi incontrerà Meloni

Cesare Parodi nuovo presidente Anm

Tornando a Cesare Parodi, 63 anni da compiere a maggio, è stato eletto presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati dopo una lunga giornata fatta di dibattiti e riunioni delle correnti. Il Comitato direttivo centrale ha eletto i nuovi vertici dell'Anm e ha dato il via libera a una giunta unitaria, in cui manca all'appello solo Articolo 101. "Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura, è un momento delicato e non possiamo commettere errori", ha messo subito in chiaro Parodi dopo l'elezione. Qualche ora dopo la premier Meloni, dopo avergli augurato buon lavoro, si è subito detta pronta ad accogliere "con favore la richiesta di un incontro col governo" auspicando "che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l'amministrazione della Giustizia nella nostra nazione, nel rispetto dell'autonomia della politica e della magistratura". Nel corso del dibattito, comunque, Parodi aveva sottolineato come la sua corrente "non avrebbe fatto un passo indietro su nulla".

Confermato lo sciopero

Resta confermato lo sciopero indetto per il 27 febbraio. "Lo sciopero è stato deliberato, oggi non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta, sicuramente non è stato revocato", ha spiegato Parodi. Che ha aggiunto: “Condividiamo assolutamente ogni punto di questa battaglia. Noi siamo comunque un potere dello Stato, siamo cittadini che stanno portando avanti una battaglia per difendere la Costituzione su cui abbiamo giurato. Sappiamo che le leggi le fa il Parlamento, le decide il governo, ma come tutti gli altri cittadini possiamo dire la nostra e far valete le nostre ragioni". Un riferimento chiaro e netto alla riforma della giustizia voluta dal governo e avversata dalla quasi totalità della magistratura associata.