Carabiniere ucciso, a Ostuni funerali di Legrottaglie. C’è Mattarella

Centinaia di persone si sono raccolte per dare l’ultimo saluto al 59enne brigadiere capo dei carabinieri ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due uomini. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ostuni è la città in cui l’uomo viveva con la moglie e le due figlie gemelle di 15 anni

Centinaia di persone si sono raccolte a Ostuni per i funerali di Carlo Legrottaglie, il 59enne brigadiere capo dei carabinieri ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due uomini che avevano abbandonato un'auto rubata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ostuni è la città in cui l’uomo viveva con la moglie e le due figlie gemelle di 15 anni.

La salma di Legrottaglie è entrata nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa avvolta dalla bandiera tricolore. La bara è stata portata a spalla da otto carabinieri, che sono passati attraverso un picchetto d'onore di militari in alta uniforme. L'arrivo della salma è stato accolto da un lungo applauso. Tante le persone che, lungo il tragitto verso la chiesa, hanno reso omaggio da dietro le transenne al carabiniere ucciso. La funzione religiosa è officiata dall'ordinario militare monsignor Gian Franco Saba.

Ai funerali è presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è entrato in chiesa poco prima dell’arrivo della bara. Il capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso. Appena arrivato, ha abbracciato i familiari di Legrottaglie, tra cui la moglie e le due figlie. Ci sono anche il ministro per la Difesa Guido Crosetto e quello dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Presenti anche il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano; il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo; il vicecapo della Polizia Raffaele Grassi.

Recuperata la pistola

Intanto, è stata recuperata e posta sotto sequestro la pistola Beretta calibro 9x21 con matricola cancellata dalla quale sarebbero partiti i colpi che giovedì hanno ucciso Legrottaglie. L'arma è stata trovata nelle campagne di Grottaglie e sarebbe quella impugnata da uno dei due fuggitivi, Michele Mastropietro, 59 anni, pregiudicato di Carosino che ha perso la vita dopo il conflitto a fuoco. La persona che era con lui, Camillo Gianattasio, 57 anni, incensurato di San Giorgio Jonico, è stata interrogata oggi dal gip Francesco Maccagnano nell'ambito dell'udienza di convalida nel carcere di Taranto e si è avvalso della facoltà di non rispondere. È accusato di detenzione e ricettazione di armi e munizioni, mentre per l'omicidio del carabiniere la competenza resta alla Procura di Brindisi, che coordina le indagini. Durante le perquisizioni effettuate nella casa e nella ferramenta riconducibili a Gianattasio, gli investigatori hanno sequestrato anche 4 pistole semiautomatiche, di cui alcune con matricola abrasa, due revolver, un fucile a canne mozze, numerose munizioni di vario calibro, silenziatori artigianali, targhe di veicoli, cappucci, passamontagna, guanti, diversi telefoni cellulari, strumenti e materiali per la manutenzione e modifica delle armi.