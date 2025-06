Chi era Carlo Legrottaglie, carabiniere ucciso a Francavilla Fontana

Oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. Carlo Legrottaglie, 59 anni, viveva a Ostuni, in provincia di Brindisi, e da domani sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione. Il carabiniere, ucciso a colpi di arma da fuoco alle 7 di questa mattina tra Francavilla Fontana e Grottaglie dagli spari di un malvivente in fuga, era sposato e aveva due figlie.