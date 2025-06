Brindisi, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco

L’episodio è avvenuto nella prima mattina di oggi lungo la strada tra Francavilla e Grottaglie. Secondo una prima ricostruzione, un brigadiere in servizio nella compagnia locale sarebbe rimasto coinvolto in un inseguimento terminato con una sparatoria. I fuggitivi avrebbero abbandonato l’auto e aperto il fuoco

Un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. La vittima è un brigadiere in servizio presso la compagnia locale. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie.