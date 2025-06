Carabiniere ucciso in Puglia, dalla rapina alla sparatoria

Oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. Carlo Legrottaglie, 59 anni, viveva a Ostuni, in provincia di Brindisi, e da domani sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione. Era in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana, nel Nucleo Radiomobile, reparto di pronto intervento territoriale. Si occupava delle emergenze e del controllo dell’area di competenza, operando in collegamento via radio con la centrale operativa.