Chi è Francesco Lo Voi, il Procuratore di Roma che ha indagato Meloni

"Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri", ha annunciato lunedì la premier Giorgia Meloni in un video, spiegando di essere indagata insieme al ministro Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. Oggi anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato l'atto inviato dal procuratore capo di Roma Lo Voi alla premier Meloni, parlando di una scelta "che non fa l'interesse dell'Italia": "Un servitore dello Stato, prima di fare delle scelte a mio giudizio più che azzardate, deve pensare se la sua scelta, visto che non è un atto dovuto, fa o meno l'interesse dell'Italia". Ma se il governo e la stessa premier attaccano il procuratore Lo Voi, all'opposizione c'è chi ricorda il passato del magistrato, come il leader del M5s Giuseppe Conte ."Lo Voi, per intenderci, ha lavorato con Falcone e Borsellino, ha fatto condannare mandanti e esecutori dell'assassinio di don Puglisi ed è stato accusato di essere un giudice fallito".