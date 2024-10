Le dichiarazioni dei redditi dei politici, da Meloni a Schlein

Non è ancora possibile sapere chi tra i deputati e i senatori lo scorso anno ha guadagnato di più, perché non tutti hanno ancora depositato la documentazione reddituale. Un primo quadro, però, è già possibile tracciarlo: la premier ha raddoppiato, passando da 293.531 a 459.460 euro (lordi). Poche le variazioni tra i vari leader di partito: Matteo Salvini dichiara la stessa cifra del 2023 (99.699), così come Elly Schlein (98.471)