Elezioni Friuli-Venezia Giulia, scrutinio in corso per i nuovi sindaci

Quattro Comuni, sciolti anticipatamente lo scorso anno per vari motivi, hanno votato il 13 e il 14 aprile: Pordenone, Monfalcone e San Pier d’Isonzo (in provincia di Gorizia) e Nimis (in provincia di Udine). In giornata dovrebbero arrivare i risultati dalle urne

È in corso lo scrutinio dei voti nei quattro Comuni del Friuli-Venezia Giulia che hanno votato tra domenica 13 e lunedì 14 aprile per il loro nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale: Pordenone, Monfalcone e San Pier d’Isonzo (in provincia di Gorizia) e Nimis (in provincia di Udine). Sono tutti Comuni che erano stati sciolti anticipatamente. Nei due con popolazione superiore ai 15mila abitanti – Pordenone e Monfalcone – si procederà all'eventuale ballottaggio il 27 (dalle 7 alle 23) e il 28 aprile (dalle 7 alle 15), nel caso in cui il candidato più votato non ottenesse almeno il 40% dei voti. Non male l'affluenza al primo turno, che è stata del 53%: 36.265 votanti, a fronte di 68.907 elettori. Nello specifico: a Pordenone la percentuale è stata del 51%, a Monfalcone del 57%, a Nimis del 44% e a San Pier d'Isonzo del 61%.