Elezioni regionali in Campania, Fico possibile candidato M5S e Pd

Rimasta ferma per mesi, in attesa del pronunciamento della Consulta sull'ipotesi di terzo mandato per Vincenzo De Luca, la trattativa sul candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania si può ora aprire. Dopo la sentenza della Consulta che ha di fatto bloccato la strada al terzo mandato per Vincenzo De Luca, per il Pd è arrivato il momento di aprire una "pagina nuova" come ripetono i dem, da Antonio Misiani a Francesco Boccia e Marco Sarracino. L’obiettivo è costruire una coalizione ampia, sul modello quella del comune di Napoli, che guarda dunque ai 5 Stelle.

Incontro dei dem con Fico

Serviranno ancora alcune settimane per designare il candidato presidente, ma la campagna elettorale è di fatto già iniziata e, al momento, il nome più accreditato resta quello dell'ex-presidente della Camera, Roberto Fico. Ieri a Napoli si è tenuto un incontro promosso dal Pd con il commissario regionale Antonio Misiani e l'ex presidente della Camera. Presente anche il sindaco Gaetano Manfredi, che con Fico ha un solido rapporto e che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere il regista di una o due liste civiche a sostegno della coalizione, in cui candidare alcuni dei centristi deluchiani rimasti orfani.