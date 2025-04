Terzo mandato, De Luca: “Si è pronunciata Alta Corte, anzi Altissima"

L'agenda dei lavori di De Luca

"Nessuno si faccia distrarre dal lavoro", ha detto De Luca. E quindi ecco subito pubblicato dal presidente della Regione un minuzioso elenco delle opere su cui lui e la Giunta sono impegnati in questi mesi. “Le prime principali scadenze" indicate da De Luca sono: "Iniziativa pubblica sulle liste d'attesa; iniziativa sull'endometriosi; conferenza di servizi e gara di appalto per piazza Garibaldi e il Faro; appalto lavori Eav per Porta Nolana e copertura binari fino a piazza Garibaldi; consegna nuovi treni sulla Circumvesuviana; conferenza di servizi e gara di appalti per il nuovo Santobono; avvio lavori per l'ospedale Incurabili, per l'ospedale di Castellammare, per l'ospedale di Sessa Aurunca; assemblea sindaci per finanziamento opere stradali; avvio lavori stadio Arechi e stadio Volpe; conferenza servizi e appalto lavori stadio Collana; avvio realizzazione invasi collinari; conclusione lavori primi impianti di compostaggio; conferenza regionale sull'Ambiente; conferenza di servizi e appalto lavori San Pietro a Majella; norme attuative della legge urbanistica; ampliamento finanziamenti aziende agricole; conclusione gara per la Quantum Valley; avvio trattativa per nuovo asse tangenziale Verso zona ospedaliera collinare". De Luca ha poi avvisato che l’aggiornamento dell’agenda dei lavori avverrà mensilmente.