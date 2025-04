Terzo mandato De Luca, attesa oggi decisione Corte Costituzionale

È in programma per oggi, 9 aprile, l’udienza della Corte Costituzionale da cui dovrebbe arrivare una decisione sulla legge regionale della Campania che permetterebbe di fatto all’attuale governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato. La norma è stata impugnata dal Governo, e dunque la Consulta è chiamata a prendere una decisione che potrebbe interessare non solo la Campania ma anche altre regioni. Vincenzo De Luca, alla domanda su cosa si aspetta dal 9 aprile, ha risposto: “Penso di fare quello che faccio: lavorare. Poi il 5 aprile è anche San Vincenzo, facciamo una lunga settimana di festa”. E poi ha aggiunto: “Invidio Zaia, che sta per finire il terzo mandato, che sta lavorando in un clima di tranquillità evangelica e perché viene rispettato. Il Governo non ha fatto nulla per il Piemonte, per il Veneto, ma per la Campania sì”, ha aggiunto facendo riferimento all'impugnazione della legge, “ed è vergognoso che un partito di opposizione di fronte al calpestamento del principio che la legge è uguale per tutti non dica una parola: miserabili. È l’ennesima prova di ipocrisia di un gruppo dirigente che è arte povera”. (COSA PREVEDE LA LEGGE)