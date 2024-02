Politici sui social: Salvini primo, poi Meloni. LA CLASSIFICA

La Top15 di gennaio 2024 è stata elaborata da Sensemakers per Primaonline. Il leader della Lega registra dei volumi in crescita a livello trasversale (+25% di interazioni e +39% in video views). Sul podio anche Zaia. La prestazione positiva di Salvini è "a livello di volumi complessivi", mentre "a livello di singoli post, la presidente del Consiglio compare nel ranking con 6 contenuti su 10”. Nella Top10 best performing post anche Conte