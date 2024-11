Campania, via libera della Regione al terzo mandato per De Luca

Via libera della Campania alla possibilità di terzo mandato per il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Hanno votato 33 favorevoli, 16 contrari e un astenuto. La proposta di legge, come ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Sommese, prevede che "non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi e prevede che, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge". Di fatto, dunque, la regione Campania recepisce la norma nazionale contenuta nella legge numero 165 del 2 luglio 2004, che pone il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, prevedendo però che il computo dei mandati decorra da quello in corso, aprendo così le strade a Vincenzo De Luca per la terza rielezione.