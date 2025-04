Re Carlo e Camilla, cena di Stato al Quirinale con Mattarella e altri 150 invitati. FOTO

Ieri sera nel salone delle Feste del Quirinale si è tenuta una cena di Stato in onore di re Carlo III e della Regina Camilla, in visita in Italia in questi giorni. "La storia che ci unisce, Maestà, è iscritta anche nelle vicende del Risorgimento che portò alla unificazione d'Italia. Valori che celebreremo insieme, ricordando un momento cruciale per il nostro Paese: la liberazione dal nazifascismo nel 1945. Il debito di riconoscenza che nutriamo al riguardo è indimenticabile", ha dichiarato Mattarella