Re Carlo e Camilla a Roma, oggi l'incontro con Meloni. DIRETTA

Oggi Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la la regina Camilla, incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Ieri i reali britannici hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale (LE FOTO), partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria e visitato il Colosseo con Alberto Angela. (LO SPECIALE). “Sono felice di essere in Italia - ha detto Re Carlo - sebbene non ci sia mai abbastanza tempo per vedere tutto ciò che c'è da vedere”. “Prego per il Papa”, ha aggiunto. Il programmato incontro con Francesco non ci sarà per via delle condizioni di salute del Pontefice.

Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron.

