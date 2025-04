Per Carlo e Camilla il Quirinale sceglie un menu semplice e curato

La chef Chiara Condoluci, per la cena di gala organizzata in onore dei reali inglesi, ha scelto un menu poco elaborato che metta in risalto le materie prime e il basso impatto ambientale delle preparazioni, tema caro al re britannico ascolta articolo

I reali d’Inghilterra, Re Carlo III e la Regina Camilla, hanno fatto visita all’Italia per la prima volta dall’incoronazione. E per celebrare il soggiorno italiano si terrà al Quirinale una cena di Stato. Sono quattro le portate previste: un antipasto a base di verdure coltivate negli orti della residenza presidenziale di Castelporziano, a seguire bottoncini di pasta con caponata di melanzane, spigola in crosta di sale con patate arrosto, carciofi e fiori di zucca prima di una torta gelato fiordilatte e lamponi.

"Italianità e prodotti a km 0" La chef del Quirinale Chiara Condoluci, sotto la guida dell’executive chef Fabrizio Boca, ha ideato “Un menu che rispetta, e rispecchia, l'italianità. Abbiamo cercato di portare in tavola i nostri prodotti dell’orto a km0, seguendo una rivisitazione di sapori tradizionali in chiave diversa, ma partendo sempre da materie prima semplici. Nel Quirinale, che è la casa degli italiani, è giusto rispettare le nostre tradizioni”. Una lavoro intenso che non è nuovo allo staff della cucina centrale del Quirinale: “La cucina è abituata a queste visite - ha proseguito la chef - La viviamo come quotidianità, ma ci prepariamo nei giorni precedenti. La mattina della cena si svolgono le ultime lavorazioni e le finiture degli antipasti, la preparazione della crosta di sale per la cottura del pesce. E il pomeriggio è dedicato alla logistica per il servizio”. Dalle scelte fatte per il menu si evince la già nota predilezione del Presidente Mattarella per i piatti semplici e per nulla elaborati nella preparazione o nella scelta degli ingredienti. La caponata di melanzane vuole omaggiare i suoi natali siciliani, la cottura del pesce invece vuole valorizzare i sapori della materia prima, le verdure a km 0 infine celebrano l’attenzione del sovrano per l’ambiente e la sostenibilità, oltre ad onorare il lavoro svolto negli orti della residenza presidenziale. Secondo Stefano Colantuoni, settore ospitalità e ricevimenti del Quirinale, il menu dà la possibilità di effettuare un servizio snello ed elegante, con tempi che solitamente variano tra 45 minuti e un’ora. Durante i pranzi di Stato il servizio è ‘alla francese’, nulla di impiattato. Le pietanze vengono offerte dal piatto di servizio, così che gli ospiti possano servirsi da soli. Tra le tipologie di servizio è il più elegante nel non mettere in difficoltà gli ospiti, senza servire una quantità prestabilita nel piatto”. Leggi anche Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali anche al Colosseo

Scelte che vanno oltre il galateo Ma in un banchetto di Stato c’è molto di più che cucina e servizio, il cerimoniale infatti segue regole e studi che variano di volta in volta. “Siamo un team diviso per reparti, economato e archivio, cucina e sala - ha proseguito Colantuoni - Si comincia dallo studio dei precedenti, se la nazione o il Capo di Stato è già stato ospite da noi, con una ricerca negli archivi”. Per evitare le ripetizioni lo staff del Quirinale tiene traccia di tutte le colazioni e i pranzi ufficiali, dalle portate agli ospiti. “Si prende in considerazione la provenienza, il tipo di cultura e se la religione ha precetti alimentari, l’estrazione sociale e tutto ciò che identifica gli ospiti”. Insomma tutto è studiato nei minimi dettagli e tramite questa cura la tavola vuole raccontare l’Italia agli ospiti: “Cerchiamo di proporre piatti delle diverse tradizioni regionali - spiega Colantuoni - La stessa cosa per il vino, se non ci sono ospiti che non possono bere alcolici. Cerchiamo di garantire una rotazione di etichette e prodotti, tra grandi cantine e piccoli produttori, che spazi e dia visibilità a tutto il patrimonio vinicolo italiano”. Potrebbe interessarti Frecce Tricolori e Red Arrows a Roma per la visita dei reali inglesi