In occasione della visita ufficiale a Roma di Re Carlo III e della Regina Camilla, reali d’Inghilterra, nei cieli della capitale si sono esibite in un volo coordinato le Frecce Tricolori italiane e le Red Arrows britanniche. Le due pattuglie acrobatiche si sono unite in un’esibizione per celebrare “gli interessi comuni e la collaborazione in materia di difesa” tra Italia e Regno Unito. Lo spettacolo è coinciso con la visita dei reali all’Altare della Patria, arrivati nella notte a Roma in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio.