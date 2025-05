Nell’ultima puntata di “Crime dentro le indagini”, la nuova serie di SkyTG24 Ketty Riga, vi racconteremo la straordinaria cattura in Brasile del re del narcotraffico, il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, frutto della cooperazione internazionale. Andremo in Aspromonte per vedere come i Cacciatori dell’arma scovano i latitanti e infine scopriremo come fu realizzato l'identikit di Bernardo Provenzano quando era ancora il fantasma di Corleone.