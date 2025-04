Re Carlo e Camilla in Italia, il programma e quello che c'è da sapere

Il primo storico viaggio nel nostro Paese dopo l'incoronazione è in programma dal 7 al 10 aprile. Cancellata la tappa inziale in Vaticano in considerazione delle condizioni di Papa Francesco, i reali incontreranno Mattarella e Meloni per poi fare tappa a Ravenna prima del rientro a Buckingham Palace

Tutto pronto per lo storico viaggio in Italia di Re Carlo e Camilla, attesi nel nostro Paese per la prima volta dopo l’incoronazione dal 7 al 10 aprile prossimi. Due le tappe previste nella visita dei reali: si tratta di Roma e Ravenna, dopo la cancellazione dell'appunatmento in Vaticano per le precarie condizioni di salute di Papa Francesco. Un viaggio simbolico e importante, che celebra un legame già solido tra Londra e Roma e che il sovrano compie, allo stesso tempo, nelle vesti di capo di Stato a Roma, al punto che re Carlo sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano, e come capo della Chiesa d'Inghilterra.

L’8 aprile annullata la visita in Vaticano L’arrivo in Italia è atteso per il 7 aprile. Il giorno successivo il re e la regina avrebbero dovuto varcare lesoglie della la Santa Sede per unirsi a Papa Francesco nelle celebrazioni del Giubileo del 2025. Tuttavia, nei giorni scorsi, Buckingham Palace ha fatto sapere che è stato deciso di comune accordo di rinviare la visita in seguito alle necessità legate alla convalescenza del Pontefice, al quale i reali britannici hanno augurato una pronta e piena ripresa. "La visita del Re e della Regina alla Santa Sede" - si legge nella nota del palazzo reale britannico - "è stata rinviata di comune accordo poiché le raccomandazioni dei medici suggeriscono ora che Papa Francesco benefici di un periodo prolungato di riposo e recupero" dopo il ricovero al Gemelli per la polmonite. "Le Loro Maestà" - prosegue il testo - "rivolgono al Papa i migliori auguri per la sua convalescenza e attendono di rendere visita alla Santa Sede non appena egli si sarà ripreso".

Il 9 aprile gli incontri con Mattarella e Meloni Il 9 aprile sarà, come da programma, la giornata dedicata alle istituzioni e ai rapporti bilaterali tra Regno Unito e Italia. La visita di Stato ha in programma gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il re e la regina deporranno una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto, prima dell'intervento di Carlo III a Montecitorio e di un banchetto di Stato al Palazzo del Quirinale. Poi un momento di simbolica celebrazione degli interessi comuni in materia di difesa con il sorvolo congiunto su Roma della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare italiana, le Frecce Tricolori, e della squadra acrobatica della Royal Air Force, le Red Arrows. Spazio anche all'impegno per la sostenibilità: il segretario britannico degli Esteri David Lammy presiederà infatti una tavola rotonda sulle catene di approvvigionamento nel settore dell'energia pulita con diversi leader aziendali e personalità del settore, alla quale il re si unirà per ascoltare un resoconto delle discussioni.