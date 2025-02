Regina Camilla, evento a Buckingham Palace con star di Hollywood. FOTO

All’evento - organizzato per celebrare il National Theatre di cui la consorte di Re Carlo III è patrona dal 2022 - hanno partecipato attori come Cate Blanchett, Andrew Garfield, James Corden e Imelda Staunton. Sharon D Clarke, Ncuti Gatwa e Hugh Skinner hanno sorpreso la Regina mettendo in scena una delle sue opere preferite, "L'importanza di chiamarsi Ernesto"