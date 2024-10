Nel corso della loro visita in Australia il Re Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato a un barbecue comunitario a Sydney, sottolineando la multicultiralità australiana e la varietà dei prodotti locali. All'evento, su invito, hanno partecipato atleti, celebrità e volontari. In precedenza, il re aveva visitato un progetto di edilizia sociale supportato dalla King's Trust Australia nel quartiere di Glebe, incontrando anche il primo ministro australiano Anthony Albanese. Carlo ha visitato anche Redfern, luogo simbolo per i diritti civili degli aborigeni australiani, e incontrato anziani indigeni al National Centre for Indigenous Excellence.