Il viaggio dei reali britannici in Australia è stato segnato dalle proteste della senatrice aborigena Lidia Thorpe, che ha accusato il monarca di rappresentare un potere coloniale responsabile di un "genocidio" nei confronti del popolo indigeno. L'episodio è avvenuto durante una visita ufficiale al Parlamento del Commonwealth, nella capitale Canberra

"Avete commesso un genocidio contro il nostro popolo, restituiteci la nostra terra!”. Si accendono le polemiche durante il viaggio in Australia di Re Carlo d’Inghilterra, contestato dalla senatrice aborigena Lidia Thorpe all’interno della sede del Parlamento del Commonwealth. Prima di subire l’aggressione, il reale britannico, al secondo giorno in visita nella capitale Canberra insieme alla moglie Camilla, aveva tenuto un discorso sui rapporti storici tra Inghilterra e Australia, antica colonia britannica.

“Dateci quello che avete rubato. Le nostre ossa, i nostri teschi, i nostri bambini, la nostra gente. Avete distrutto la nostra terra, dateci un trattato”, ha continuato a inveire la senatrice indipendente, avvicinandosi verso il palco da cui Re Carlo aveva appena terminato il proprio racconto sui suoi anni da studente in Australia. “Non siete dei nostri. Fermate le vostre vacanze”, è stato l’ultimo urlo di Thorpe, che intanto veniva allontanata dalla sicurezza.

Al loro arrivo, i reali britannici sono stati accolti al Parlamento dal primo ministro australiano Anthony Albanese e da Peter Dutton, leader dell’opposizione. Entrambi li hanno ringraziati per essere stati al fianco degli australiani. "Hai dimostrato grande rispetto per noi”, l’omaggio di Albanese. “Anche durante i periodi in cui abbiamo discusso del futuro dei nostri accordi costituzionali e della natura del nostro rapporto con la corona".

La visita di Re Carlo, la prima dopo la diagnosi di cancro, proseguirà per nove giorni, durante i quali si recherà anche in Samoa. L’invito a partecipare è stato allargato ai capi di governo dei sei Stati australiani, tutti repubblicani, che però hanno rifiutato in segno di protesta.