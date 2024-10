Re Carlo e Camilla in Australia, visita storica ma low profile

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Sydney venerdì, per la prima visita australiana di un monarca britannico in carica in oltre un decennio ed il primo del sovrano all'estero da quando ha scoperto di avere un cancro. Una visita di nove giorni per il reale in convalescenza, ma anche primo grande tour all'estero da quando è stato incoronato. Dopo un lungo viaggio di oltre 20 ore da Londra, Carlo III è arrivato con la moglie in serata in una Sydney sferzata dal vento e inzuppata dalla pioggia. I due sono stati accolti da dignitari locali e da bambini con bouquet, prima di un rapido incontro privato con il primo ministro australiano Anthony Albanese, fermamente repubblicano, e la sua fidanzata. "Non vediamo l'ora di tornare in questo splendido Paese per celebrare le culture e le comunità straordinariamente ricche che lo rendono così speciale", ha affermato la coppia reale in un post sui social media prima del loro arrivo.