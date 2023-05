22/23 ©Getty

Tra i timori dell'establishment politico britannico c’è la loquacità con cui Carlo perora le cause in cui crede. Molti temono che possa rompere la sacra regola del silenzio della Corona, prendendo apertamente posizione sulle politiche del governo. Questo è per esempio accaduto recentemente sulla vicenda degli immigrati che venivano mandati dal ministero dell'Interno in Ruanda; Carlo in quell'occasione definì l'iniziativa, senza mezzi termini, "un piano spaventoso"