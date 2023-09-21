Re Carlo III compie 78 anni: i quattro anni di regno e la sfida contro il cancro. FOTO
Nato a Londra il 14 novembre 1948, dopo il primo matrimonio con Diana Spencer - da cui ha avuto i due figli William e Harry - l'attuale Re Carlo III si è risposato nel 2005 con Camilla, ora regina consorte. Negli ultimi anni ha affrontato un tumore e le tensioni causate dal fratello Andrew e dal suo secondogenito
- Re Carlo III compie 78 anni e festeggia quattro anni da sovrano. Dopo la morte della regina Elisabetta, nel settembre 2022 Carlo è diventato il nuovo re del Regno (il più anziano della storia britannica ad ascendere al trono).
- Nato a Buckingham Palace il 14 novembre del 1948, Carlo è il figlio primogenito della defunta regina Elisabetta II e del principe consorte Filippo Mountbatten.
- Nell'educazione del giovane principe è fondamentale la figura di Lord Louis Mountbatten, zio di suo padre Filippo e ultimo viceré dell'impero anglo-indiano. Mountbatten prova anche a combinare un fidanzamento fra Carlo e un'altra sua nipote, Amanda Knatchbull.
- Il primo luglio del 1969, Carlo viene investito principe di Galles dalla regina Elisabetta II. La cerimonia si tiene al castello di Caernarfon, nel Nord del Paese.
- Studia al Trinity College di Cambridge, conseguendo la laurea nel giugno del 1970, primo erede al trono a ottenere questo titolo. Alla formazione accademica, abbina come da tradizione quella militare nella marina e nell'aviazione britannica.
- Nel 1977 incontra per la prima volta Diana Spencer, 13 anni più giovane di lui, mentre si trova con la sorella in visita ad Althorp, una tenuta di campagna inglese. Quattro anni dopo, nel febbraio del 1981, chiede la sua mano.
- Le nozze vengono celebrate il 29 luglio del 1981 nella cattedrale di Saint Paul a Londra. Diana Spencer è subito molto amata nel Regno Unito e diventa per tutti "Lady Diana".
- Diana e Carlo hanno due figli: il primogenito William nasce il 21 giugno del 1982, mentre Harry viene alla luce due anni più tardi, il 15 settembre del 1984.
- Il matrimonio di Carlo e Diana resiste, almeno ufficialmente, fino al 28 agosto del 1996, quando viene annunciato il divorzio. Da dieci anni, però, la relazione era in profonda crisi, anche a causa dei ripetuti tradimenti del principe. Diana viene ribattezzata "La principessa triste" dalla stampa britannica, che segue con attenzione morbosa la vicenda.
- Lady Diana perde la vita in un incidente d'auto a Parigi il 31 agosto del 1997. Le pubbliche esequie vengono celebrate a Londra il 6 settembre e vedono una straordinaria partecipazione popolare. Alla cerimonia intervengono il principe Carlo e i giovani figli William e Harry. Anche la regina, inizialmente distaccata, rende omaggio in televisione alla defunta.
- Il 10 febbraio del 2005 viene annunciato il fidanzamento ufficiale tra il principe Carlo e Camilla Shand, frequentazione di gioventù di Carlo e a sua volta divorziata nel 1995 da Andrew Parker Bowles.
- Carlo si sposa per la seconda volta, con rito civile, il 9 aprile del 2005: la regina Elisabetta non prende parte alla cerimonia. Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, all'esterno della cappella di San Giorgio a Windsor, ricevono la benedizione dell'Arcivescovo di Canterbury.
- Per rispetto di Diana, inizialmente Camilla preferisce essere chiamata con il titolo di duchessa di Cornovaglia, benché le spetterebbe anche quello di principessa del Galles.
- Il 18 maggio 2018, il principe Carlo accompagna all'altare Meghan Markle, futura moglie del suo secondogenito Harry.
- A marzo del 2020 il principe Carlo risulta positivo al Coronavirus, manifestando sintomi lievi. Negativa al test, invece, la consorte Camilla. Camilla ha contratto il Covid molto dopo, nel febbraio del 2023.
- Il nuovo sovrano ha raccontato in un'intervista a Sky News il decorso della sua malattia, rimarcando il fatto di essere stato fortunato ad averla contratta in forma lieve.
- Carlo ha fatto spesso riferimento a tematiche ambientali nei suoi discorsi ufficiali. Intervenendo al Green Horizon Summit nel novembre 2020, ha dichiarato che il mondo è "letteralmente all'ultima spiaggia" in relazione alla crisi climatica.
- Con la morte di Elisabetta II, l'8 settembre 2022, Carlo è diventato il sovrano più anziano della storia del Regno Unito, superando Guglielmo IV di Hannover, incoronato nel 1830 a 65 anni (In foto, il principe di Galles partecipa insieme al resto della famiglia reale alla cerimonia del "Trooping the Colour, che segna i festeggiamenti per il compleanno del sovrano britannico).
- A marzo del 2023 è stato svelato il primo ritratto di Carlo da Re. Dipinta a olio dall'artista Alastair Barford, l'immagine raffigura il sovrano che indossa un abito blu, camicia bianca, cravatta rosa e taschino quadrato con la mano appoggiata nella tasca della giacca.
- Il 6 maggio 2023 re Carlo III e la regina Camilla sono stati ufficialmente incoronati a Westminster. Dopo le varie fasi - dal riconoscimento al giuramento sulla Bibbia, dall’unzione all’investitura - l'arcivescovo di Canterbury ha posato la Corona di Sant'Edoardo sulla testa di Carlo. Poi è stato il momento di Camilla. Presente Harry, assente Meghan Markle.
- A inizio 2024 Carlo è stato ricoverato per sottoporsi ad un intervento alla prostata. L'operazione alla London Clinic per una condizione "benigna" è andata bene ed è stato dimesso. Ma qualche settimana dopo Buckingham Palace ha comunicato che durante gli accertamenti è emerso che il sovrano ha una forma di cancro.
- Nel 2025 Re Carlo ha potuto ridimensionare il programma delle cure, pur continuando a essere seguito dai medici. La sua salute continua a essere particolarmente monitorata, intanto il sovrano ha potuto riprendere i suoi impegni ufficiali.
- Negli anni da re del Regno Unito, Carlo III ha provato anche a contenere le uscite del secondogenito che in interviste, documentari e libri autobiografici ha accusato la Casa Reale di averlo osteggiato e soprattutto di non aver mai accettato Meghan. La coppia, dopo la fuga negli Usa, nel 2026 è tornata in Inghilterra e pare voglia riavvicinarsi al re.
- Tra 2025 e 2026 Re Carlo ha dovuto fare i conti con lo scandalo che ha coinvolto Andrea Mountbatten-Windsor. I rapporti dell’ex Principe con Jeffrey Epstein hanno portato il sovrano a decidere di privare il fratello dei titoli reali e allontanarlo dalla Royal Lodge. Nel febbraio 2026 Andrea è inoltre stato arrestato nell’ambito di un’indagine per sospetta condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica.
- Nonostante gli ultimi difficili anni, Re Carlo continua a poter contare sul sostegno della consorte Camilla che è sempre al suo fianco, lo accompagna in tutte le occasioni pubbliche e lo aiuta a sostenere il peso delle responsabilità.