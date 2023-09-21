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Re Carlo III compie 78 anni: i quattro anni di regno e la sfida contro il cancro. FOTO

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Nato a Londra il 14 novembre 1948, dopo il primo matrimonio con Diana Spencer - da cui ha avuto i due figli William e Harry - l'attuale Re Carlo III si è risposato nel 2005 con Camilla, ora regina consorte. Negli ultimi anni ha affrontato un tumore e le tensioni causate dal fratello Andrew e dal suo secondogenito

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