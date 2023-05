La voce di Re Carlo III nella metro di Londra: "Mind the gap"

“Vi auguriamo un meraviglioso weekend”, “Speriamo abbiate un viaggio sicuro e piacevole” e anche il tradizionale “Mind the gap” (ovvero, “fare attenzione allo spazio tra treno e banchina”). I passeggeri che tra venerdì 5 maggio e lunedì 8 frequenteranno i treni e le metropolitane di Londra avranno l’occasione di sentire alcuni messaggi speciali pronunciati da Re Carlo III e dalla moglie Camilla in persona. ( IL GIORNO DELL'INCORONAZIONE . LO SPECIALE )

Si avvicina il gran giorno delle celebrazioni per il nuovo sovrano. Sabato 6 maggio nell’Abbazia di Westminster Carlo di Windsor sarà incoronato ufficialmente Re d’Inghilterra e a Londra fervono gli ultimi preparativi. Oltre a gadget e ricordi dello storico momento, tra le varie iniziative c’è anche questa trovata che divertirà i passeggeri di treni e metropolitane. "L'incoronazione è un evento raro ed emozionante e non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri con questo messaggio speciale", ha raccontato Jacqueline Starr, amministratore delegato del Rail Delivery Group che rappresenta l'industria ferroviaria britannica.

Avvisi ai viaggiatori e "mind the gap"

I viaggiatori delle 2570 stazioni ferroviarie e metropolitane di tutto il Regno Unito sentiranno dalla voce del sovrano un messaggio di saluto: "Io e mia moglie auguriamo a voi e alle vostre famiglie un meraviglioso fine settimana di incoronazione", seguito da un altro di auguri per un felice viaggio direttamente dalla Regina Consorte Camilla: "Ovunque stiate viaggiando, speriamo che abbiate un viaggio sicuro e piacevole". Con un’aggiunta finale da parte di Carlo che ricorda: "E per favore, mind the gap". La frase, che avverte i passeggeri a stare attenti al vuoto tra il treno e la banchina, è immediatamente familiare agli inglesi e ai visitatori del paese ed è anche usata in alcune reti ferroviarie di altre parti del mondo anglofono.