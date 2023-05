Incoronazione Carlo III, quanto costerà ai sudditi britannici. VIDEO

“Non c'è nessun obbligo costituzionale per la cerimonia dell'incoronazione, Carlo è re dal momento in cui la regina Elisabetta II è venuta a mancare, ma si stima che verrà a costare ai contribuenti britannici circa 100 milioni di sterline, pari a 130 milioni di euro - ha detto Tiziana Prezzo durante la puntata di Business, a Sky TG24 – Se si ipotizzasse di suddividere il costo per tutti i sudditi, il conto sarebbe di meno di 2 euro a persona. Si stima anche che la Corona costi ai contribuenti 2 euro l'anno. Soldi che vengono utilizzati, ad esempio per ristrutturare Buckingham palace”.

I costi della monarchia per i sudditi

“Su questo tema però c'è davvero poco trasparenza, ad esempio si stima che la cerimonia costerà 100 milioni, che è tantissimo, basti pensare che la cerimonia di Elisabetta II, paragonata in termini moderni, sarebbe costata un quarto. Ma il governo, che deve sborsare questi soldi, non ha dichiarato esattamente quanto costerà la cerimonia – ha proseguito l'inviata a Londra – Per quanto riguarda i soldi che lo Stato dà alla monarchia, da una decina di anni circa ci si basa su una stima delle spese per i costi di mantenimento, che si aggira attorno ai 100 milioni. Ma anche qui è una cifra che varia e che soprattutto non tiene conto delle entrate a disposizione della famiglia reale. Si sa ad esempio che Carlo III è il sovrano più ricco d'Europa, più ricco anche della madre, però si scopre anche che la monarchia britannica è molto più economica per i propri sudditi”, ha concluso Prezzo.