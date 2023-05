Carlo III, dall’infanzia al trono. Le curiosità sul re

Nel 1952 Charles è diventato l’erede della corona britannica, ruolo che ha mantenuto per 71 anni. Ora tutto il mondo attende la sua incoronazione e il Guardian ha raccolto una lunga serie di dettagli sulla sua vita, da quando è nato ad oggi. Ecco tutto quello che c'è da conoscere sul primogenito di Elisabetta II ascolta articolo Condividi

L'infanzia Charles è nato a Buckingham Palace il 14 novembre 1948 alle 21:14, con taglio cesareo, dopo 30 ore di travaglio. La sua nascita è stata la prima di un membro anziano della famiglia reale a non essere assistito da un politico di alto livello - per garantire che il neonato fosse un vero discendente del monarca - dal XVII secolo. Il padre, Filippo, non era presente e ad un certo punto è andato a giocare a squash. Si dice che abbia dichiarato che suo figlio sembrava un "budino di prugne". Al suo battesimo, Carlo fu cosparso di acqua del fiume Giordano. Quando aveva un anno, la regina e il principe Filippo trascorsero il Natale a Malta. Charles rimase con i suoi nonni a Sandringham; i suoi genitori hanno perso i suoi primi passi e i suoi primi denti. Pare che la sua prima parola sia stata "nana", rivolta alla sua tata, Mabel Anderson. Settantuno anni fa, quando suo nonno morì e sua madre divenne regina, Carlo divenne erede al trono all'età di tre anni. Ha tenuto quel titolo per 70 anni, più a lungo di chiunque altro. Come erede maschio, Charles iniziò a ricevere l'equivalente di 209.000 sterline dal suo patrimonio. Da allora, lui e la regina hanno ricevuto pagamenti equivalenti a più di 1 miliardo di sterline dai ducati di Lancaster e Cornovaglia, che gestiscono portafogli di terra in tutta l'Inghilterra, secondo una recente indagine del Guardian.

La gioventù Carlo fu il primo futuro monarca ad essere mandato a scuola piuttosto che essere istruito da tutori privati. È stato mandato alla scuola Cheam all'età di otto anni. Si diceva che avesse poca attitudine per lo sport, ma nel suo ultimo anno è stato il capitano della squadra di calcio, che ha segnato quattro gol nella stagione e ne ha subiti 82. Poi è stato mandato alla scuola di Gordonstoun, dove è stato ostracizzato dai suoi compagni. Nonostante la sua impopolarità fu nominato caposcuola e gli fu assegnata una stanza tutta sua nell'appartamento del maestro d'arte. Nel 1967, nonostante i mediocri risultati scolastici, gli fu assegnato un posto a Cambridge senza sostenere l'esame. È stato portato all'università in una Mini rossa. È diventato il primo erede al trono a ricevere una laurea.

L'incontro con Camilla e quello con Diana Quando incontrò Camilla Shand nell'estate del 1971, si dice che si sia presentata dicendo: "La mia bisnonna era l'amante del tuo bisnonno, quindi che ne dici?". Si innamorarono, ma furono separati quando Charles si unì alla Royal Navy. Nel 1977, quando aveva 29 anni, incontrò la sedicenne Diana Spencer. Sotto pressione per sposarsi, la proposta a Diana fu fatta nel febbraio 1981, poco prima che partisse per un viaggio in Australia. Diana in seguito disse che si erano incontrati 13 volte quando lui le fece la proposta. Al loro matrimonio nella cattedrale di St Paul hanno partecipato 3.500 persone, con 600.000 spettatori lungo il percorso della processione di Diana, e un pubblico televisivo stimato di 28 milioni nel Regno Unito e 750 milioni in tutto il mondo.

I figli e la fine del matrimonio con Diana Quando il principe William nacque nel 1982, un portavoce di Buckingham Palace disse che "piangeva a dirotto". Invece per le sei settimane prima della nascita del principe Harry nel 1984, Diana in seguito disse che lei e Carlo "erano molto, molto vicini l'uno all'altro... il più vicino che siamo mai stati, mai stati e mai saremo. Poi all'improvviso, quando è nato Harry, è andato tutto a rotoli, il nostro matrimonio, l'intera faccenda è andata in malora". Secondo la biografa Sally Bedell Smith, la relazione tra Charles e Camilla è ripresa nel 1986. Diana ha detto al suo biografo Andrew Morton di aver affrontato Camilla nel 1989. Il libro di Morton, pubblicato nel 1992, ha rivelato i dettagli della rottura del matrimonio. Si separarono formalmente nello stesso anno. Nel 1993, una registrazione di una conversazione tra Charles e Camilla, in cui diceva che gli sarebbe piaciuto reincarnarsi come il suo tampone, fece scalpore. Carlo ha ammesso la relazione con Camilla in un'intervista del 1994. Ha detto di essere stato fedele "fino a quando il suo matrimonio non è stato irrimediabilmente distrutto". ​​​​Dopo l'intervista di Diana con Martin Bashir nel 1995, la regina ha inviato lettere a Charles e Diana consigliando loro di divorziare. Accadde l'anno dopo: fu concordato un accordo che garantiva a Diana una somma forfettaria di 17 milioni di sterline - equivalenti a 41 milioni odierni - oltre a 400mila sterline all'anno. Hanno firmato accordi di non divulgazione che proibivano qualsiasi dichiarazione sul divorzio o sul loro matrimonio.

Dalla morte di Diana al matrimonio con Camilla Nel suo recente libro di memorie Spare, il principe Harry ha ricordato che quando stava crescendo, suo padre si esibiva ogni mattina nella sua camera da letto nel tentativo di alleviare il dolore al collo e alla schiena causato da anni di gioco del polo. Dopo l'incidente d'auto di Diana a Parigi nel 1997, Carlo diede la notizia a Harry nella sua camera da letto. Lo ha chiamato il suo "caro figlio" e gli ha messo una mano sul ginocchio ma non l'ha abbracciato. Harry ha anche detto che il papà teneva un orsacchiotto che aveva avuto da quando era a Gordonstoun che aveva "braccia rotte e fili penzolanti". E ha rivelato che il profumo personale preferito di Carlo era Eau Sauvage, che avrebbe "spalmato" sulle "guance, il collo, la camicia". Il matrimonio di Carlo e Camilla nel 2005 si è scontrato con il Grand National, che è stato quindi ritardato di 25 minuti. Poco dopo la cerimonia, la Regina è entrata in una sala laterale del Castello di Windsor per assistere alla gara. Ha anche lasciato il ricevimento per guardarlo di nuovo. Il suo regalo di nozze per la coppia era una fattrice. Le onorificenze conferite a Carlo durante la sua vita includono Fascia di Categoria Speciale dell'Ordine dell'Aquila Azteca in Messico, Gran Cordone dell'Ordine Supremo del Crisantemo in Giappone, Gran Comandante dell'Ordine del Leone in Malawi e Cavaliere di l'Ordine dell'Elefante in Danimarca. Ha anche ricevuto un premio speciale per la promozione del giardinaggio dalla Garden Media Guild nel 2011.

Dalla morte di Elisabetta all'incoronazione Da quando sua madre è morta, Carlo ha guadagnato 2,3 milioni di sterline vendendo i suoi cavalli all'asta. La sua fortuna personale è stata stimata dal Guardian in circa 1,8 miliardi di sterline. Riceve circa 86 milioni di sterline all'anno in finanziamenti pubblici e tecnicamente gli sono dovuti altri 250 milioni di sterline secondo i termini di un accordo di finanziamento del 2011, ma ha segnalato che non vuole i soldi extra. Dopo la morte della regina, non ha pagato alcuna tassa di successione sulla sua fortuna. The Guardian ha recentemente stimato che la sua attuale flotta di auto di lusso vale circa 6,3 milioni di sterline. I piani per l'incoronazione sono in corso da anni sotto il nome in codice "Operazione Golden Orb". Nessun budget è stato rivelato, ma è stato stimato che costerà tra i 50 e i 100 milioni di sterline. È stato anche riferito che Charles vuole che sia "in linea con la sua visione di una monarchia più piccola e moderna", con 2.000 ospiti contro gli 8.000 che hanno assistito all'incoronazione della regina e un servizio più breve. Carlo lascerà la cerimonia indossando per la prima volta la Corona di Stato Imperiale. È alta 12 pollici e decorate con 3.165 diamanti, zaffiri, smeraldi e perle.