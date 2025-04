Kenya, ragazza di 14 anni morta dopo l'attacco di un leone

Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata attaccata da una leonessa nei pressi del Parco nazionale di Nairobi, secondo quanto riferito dal Kenya Wildlife Service. L’incidente è avvenuto in un ranch situato al confine meridionale del parco. Le autorità hanno avviato un’indagine sull’accaduto, come riportato dal quotidiano keniota The Star e dalla Bbc .

Caccia al leone

Il leone non è stato ancora trovato, ma il KWS ha dichiarato di aver teso una trappola e di aver inviato squadre di ricerca per cercare l'animale. L'agenzia ha aggiunto che sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per prevenire ulteriori attacchi. Il Parco Nazionale di Nairobi si trova a soli 10 km dal centro città e ospita animali come leoni, bufali, giraffe, leopardi e ghepardi. Organizzazioni civili e ambientaliste hanno sollecitato misure preventive più efficaci, come il potenziamento delle recinzioni, l’installazione di sistemi di allerta e campagne di sensibilizzazione della popolazione, vista la ricorrenza di attacchi di questo tipo.