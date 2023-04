Incoronazione Carlo III, i reali e i capi di Stato invitati all’evento

Il prossimo 6 maggio saranno numerosi gli ospiti stranieri presenti a Londra per l’evento ufficiale della Corona britannica: tra coloro che hanno già garantito la loro presenza ci sono i reali di Spagna, dei Paesi Bassi, di Danimarca e Svezia. Tra i capi di Stato, invece, ci saranno Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, Franz-Walter Steinmeier e anche Sergio Mattarella. Per gli Stati Uniti presente la First Lady Jill Biden